Lega, il piano segreto di Salvini per conquistare la Regione Lazio

C'è una Regione che sta particolarmente a cuore al Capitano leghista: il Lazio. Dopo il fallito assalto al Comune di Roma guidato da Virginia Raggi, la nuova Lega tricolore di Matteo Salvini per legittimarsi a livello nazionale ha bisogno di una vittoria di prestigio nel centrosud, spiega Dagospia in un dettagliatissimo retroscena. Per questo, in Transatlantico sono in molti a scommettere che in caso di vittoria congressuale Nicola Zingaretti possa lasciare la Regione per dedicarsi anima e corpo al rilancio del partito o magari per candidarsi alle europee: "Come potrebbe essere leader della sinistra e allo stesso tempo governare col sostegno dei transfughi di centrodestra in Regione?", questi i ragionamenti che si fanno in casa leghista.

A quel punto, se veramente Zingaretti lasciasse la Regione, per una Lega in forte ascesa in tutto il centro Italia potrebbe essere un gioco da ragazzi piazzare un proprio al comando. Sarebbe già pronto anche il nome: Claudio Durigon, attuale sottosegretario al lavoro, considerato il vero teorico della "quota 100" e sempre più nelle grazie dei vertici leghisti.