Lega, in rampa di lancio Durigon e Borgonzoni per Lazio ed Emilia Romagna

La Lega, rivela Dagospia, punta a fare il pieno di voti in Abruzzo e punta tutte le sue carte sul Lazio: se Nicola Zingaretti dovesse diventare segretario Pd partirà il pressing leghista affinchè il Governatore lasci la Regione: "Siamo pronti alla battaglia" spiegano da Via Bellerio. Nelle riunioni, continua Dagospia, circolano già i nomi dei possibili candidati: il più autorevole, come Dagoanticipato, è quello di Claudio Durigon, attuale sottosegretario al Lavoro. Lucia Borgonzoni, invece, è il nome che si fa per le prossime regionali in Emilia Romagna.