Lega, intercettazioni: spunta il nome di Salvini. Ora che succede?

In un' intercettazione allegata agli atti d' indagine, scrive Libero, l' assessore Lazzarini parlando con il collega Letterio Munafò attribuisce a Fratus queste parole: «Siccome prima del ballottaggio a livello regionale io ho fatto un accordo con Paolo Alli (ex deputato, uomo forte di Ap a Legnano, ndr), Salvini e quell' altro provinciale loro della Lega, in cui Alli e Guidi hanno detto che mi avrebbero appoggiato al ballottaggio e che io in cambio gli avrei dato un posto, quindi io devo mantenere questa promessa». Il «posto», sostengono gli inquirenti, è quello di cui poi beneficia la figlia di Guidi, Martina, effetto dell'«accordo illecito» tra le parti.