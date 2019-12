Lega, la Fornero batte Salvini. Che sta succedendo al Capitano?

Elsa Fornero parla di pensioni a diMartedì su La7 e fa più ascolti del suo avversario storico Matteo Salvini che proprio sulle pensioni e sulla sua riforma l’ha martellata per anni costruendo un pezzo delle sue fortune elettorali, ospite negli stessi minuti di Cartabianca su Rai3. E’ successo ieri tra le 21.57 e le 22.18 quando è andato in onda il confronto mediatico a distanza tra i due storici duellanti. Per l’ex ministra del governo Monti su La7, 5,5% di share con 1 milione e 400 mila spettatori. Per il leader della Lega su Rai3 4,9% di share e 1 milione e 250 mila spettatori. Ma c’è un altro dato che colpisce: fino alle 21.57 con Mauro Corona Cartabianca aveva uno share del 6,5%, con 1 milione e 700 mila spettatori. Congedato Corona e iniziata l’intervista a Salvini è iniziato anche un immediato esodo di massa del pubblico da Rai3. In meno di due minuti circa 500 mila persone hanno cambiato canale. Evidentemente per i telespettatori, prevalentemente di sinistra, di Rai3, ritrovarsi davanti il leader della destra appena due settimane dopo l’ultima lunga intervista nello stesso programma, è sembrato troppo.