Lega, la verità di Matteo Salvini sulle elezioni anticipate: tutte le date

Il Capitano leghista non è mai stato più chiaro di così: "Se qualcuno mi dicesse che la riduzione delle tasse può attendere, la pace fiscale può attendere, gli appalti e i rifiuti vanno bene così, se ci fossero quattro, cinque, sei no... da stasera alle 9, dopo il voto di Rousseau, se si lavora si va avanti, se si continua a bisticciare la Lega non ha più tempo da perdere, la politica dell'insulto protrattasi per settimane è stata punita dagli italiani".

Insomma, o vi date una regolata oppure amici come prima e si va a votare. Ma la notizia è un altra, spiegano fonti di via Bellerio: il Capitano leghista, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, assieme al fidatissimo Giorgetti (GG per gli amici) proprio in queste ore starebbe passando al setaccio il calendario dei prossimi mesi per capire quali potrebbero essere le date "papabili" per il voto.

In particolare, l'interesse dello stato maggiore leghista si starebbe concentrando su tre date: 15, 22 e 29 settembre. Tutte date che secondo i "presondaggi" in corso non troverebbero opposizione alcuna da parte del Colle perché garantirebbero oltre ogni ragionevole dubbio la regolare approvazione della legge di bilancio entro fine anno. Insomma, qualcuno avvisi Mattarella. Da Via Bellerio forse molto presto avranno qualcosa da comunicargli.