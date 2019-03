Lega, la voce dal Colle: Ok a elezioni anticipate e Salvini Premier

Chi è stato recentemente al Quirinale ed ha avuto modo di sondarne gli umori, scrive Dagospia in un informatissimo retroscena, ha potuto riferire che anche da quelle parti non si vede come questa maggioranza di governo possa continuare ma soprattutto come possa affrontare la prossima legge di bilancio. Per questo, spiegano le medesime fonti, il Colle non opporrebbe veti alla richiesta di elezioni anticipate entro l'anno così come non avrebbe nulla da ridire se Matteo Salvini dopo il voto ottenesse i numeri per sedere a Palazzo Chigi.

Insomma, anche sul Colle più alto della Capitale non si escludono più ed anzi, quasi si auspicano, le elezioni entro fine anno. Il che è tutto dire. Tanto che i più accorti starebbero già scrutando il calendario per cercare una data possibile: potrebbe essere la prima o la seconda domenica di Novembre.