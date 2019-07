Lega, Matteo Salvini comanda ancora: mai così in alto nei sondaggi. I numeri

Il sondaggio Demos di Ilvo Diamanti per Repubblica certifica come Matteo Salvini sia l'unico leader politico con gradimento stabilmente in salita. Insieme al capo della Lega tiene bene anche Giuseppe Conte, anche se il premier è visto dagli italiani come "garante", più che politico. Una figura istituzionale, insomma, alla Mattarella.

Salvini, però, è un'altra cosa. La Lega è al 35,3%, il Movimento 5 Stelle al 17,6% con posizioni letteralmente capovolte rispetto alle politiche del marzo 2018. La crisi grillina è conclamata, dato che il Pd ha ormai risorpassato il Movimento con divario di 5 punti, al 22,5 per cento. Nonostante questo, il gradimento del governo resta alto, al 55% e in crescita come quello di Conte al 64% (+5%), suo record personale. Dietro di lui, ma più esposto a critiche e bordate e per questo dato significativo, c'è Salvini con il 55% dei pareri favorevoli (+2% rispetto a maggio). Terza, a sorpresa, Giorgia Meloni, presidente di FdI, che con un balzo di 4 punti raggiunge Luigi Di Maio al 45 per cento. Giù dal podio Paolo Gentiloni ed Emma Bonino (43%) e Nicola Zingaretti (39%), segno che se il Pd cresce lo fa quasi nonostante i suoi (non) leader.