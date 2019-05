Lega, Matteo Salvini contro i magistrati. Parole durissime. Ecco che ha detto

A sei giorni dal voto europeo, il caso della Sea Watch manda su tutte le furie il leader leghista Matteo Salvini, che ieri sera ha appreso la notizia dello sbarco in diretta tv. ”È un Paese strano. Se c’è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, chiunque agevoli sbarchi di immigrati irregolari dovrà vedersela con la legge”, ha detto Salvini a Coffee break su La7, ribadendo l’intenzione di denunciare “chiunque agevoli” l’immigrazione clandestina, e dunque in questo caso il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, colui che ha ordinato il sequestro della nave e lo sbarco dei 47 migranti.

“Se c’è da sequestrare si sequestri, ma è un segnale pericoloso quello di far scendere altri immigrati perché gli scafisti continuano a mettere altre donne e bambini in acqua”. “Il procuratore di Agrigento - ha detto Salvini - ha imposto questa iniziativa senza avvisare il ministro che non ha dato nessuna autorizzazione? Se c’è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina chiunque agevoli gli sbarchi dovrà vedersela con la legge”. Quello di Agrigento è lo stesso “procuratore che mi ha denunciato per sequestro di persona. Quindi non gli sono di massima simpatia”, ha aggiunto Salvini.