Lega, Matteo Salvini: ecco il piano segreto per avere i voti dei cattolici

Anche nel giorno di Natale, MatteoSalvini non dimentica gli elettori cattolici. La sua è una precisa strategia politica anche se il legjista non è molto amato dai vertici della Chiesa. Come fare allora? Dapprima con il rosario stretto in mano in piazza del Duomo a Milano, poi l'invocazione a Giovanni Paolo II con il richiamo alle parole del papa polacco contro l'"Europa senza anima e senza identità". Infine Matteo Salvini in diretta Facebook ha fatto gli "auguri a tutte le donne e gli uomini della Chiesa che mi scrivono di tenere duro. Perchè le parole di qualche vescovone o di Famiglia Cristiana non rappresentano l'animo dei cristiani e dei cattolici".