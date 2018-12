Lega, Matteo Salvini ha già pronto un nome per l'Europa: ecco chi è

Parallelamente alle battaglie romane Matteo Salvini tiene ben d'occhio il bersaglio grosso, cioè l'Europa, spiega Dagospia in un dettagliatissimo retroscena. Da un lato, spiegano fonti del Carroccio, il Capitano non intenderà perdere occasioni per fare le pulci al prossimo bilancio di Bruxelles (rilanciando anche il diritto di veto se necessario), presterà la massima attenzione a quello che farà la Francia di Macron nei prossimi mesi (dato che supererà abbondantemente il 3% nel rapporto deficit/Pil) e poi, come ha già lasciato intendere durante alcuni incontri con i militanti leghisti, punterà ad avere un proprio commissario nel nuovo governo di Bruxelles del dopo Juncker. Il Capitano al momento non fa nomi. Ma possiamo farlo noi: Luca Zaia. Potrebbe essere lui il prescelto per la prossima Commissione di Bruxelles.