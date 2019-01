Lega, Matteo Salvini e il "patto sovranista" per l'Europa: retroscena

L'obiettivo di Matteo Salvini è quello di conquistare alle prossime europee 130-140 seggi, abbastanza per poter sedere al tavolo delle trattative col Partito popolare europeo di Manfred Weber. Salvini starebbe anche pensando a un grande evento internazionale da organizzarsi in Italia a marzo (Bologna o Firenze le sedi più probabile), in cui riunire tutti i leader sovranisti europei e in qualche modo intestarsi la "peternità" dello schieramento.