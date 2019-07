Lega, Matteo Salvini. Il retroscena estremo: "Il problema è Conte"

"Ormai è inaffidabile - è il giudizio tranchant di Salvini su Conte secondo il Messaggero -. È andato in Europa a trattare su una linea europeista fedele ai vincoli contabili, rinnegando la nostra e per il commissario Ue ha lavorato per altri, non per Giorgetti. Come ci si fa a fidare di uno che tradisce la nostra fiducia?!". Il problema, insomma, è il premier. Che peraltro fa scudo di fronte alle richieste di rimpasto del governo, e anche per questo Salvini è sempre più duro: "Se nel governo c'è chi non lavora o lavora male, la colpa non è solo dei ministri, ma di chi coordina la squadra...". Secondo il quotidiano romano, si potrebbe arrivare a una soluzione estrema: "un nuovo governo, con la stessa maggioranza, con un nuovo premier", anche a costo di tornare al voto.