Lega, Matteo Salvini ora vuole il voto: ecco perchè

L'"effetto Mosca" è recente e non è stato ancora valutato da tutti gli istituti, ma quelli che lo hanno fatto mandano segnali confortanti al ministro dell' Interno. Così, mentre la crisi di governo resta congelata e la "finestra" per andare a votare in autunno non si chiuderà ancora per qualche giorno, i dati confermano che Salvini avrebbe tanto da guadagnare da un rapido ritorno alle urne. Al punto da sfiorare la vittoria persino nell' ipotesi in cui il suo partito dovesse presentarsi da solo alle elezioni, come emerge dalle simulazioni di Youtrend.

La "supermedia" dei sondaggi sulle intenzioni di voto elaborata dallo stesso istituto, scrive Libero, dice che il Carroccio è balzato al 36,9%, crescendo di 1,3 punti in quindici giorni. Tutti gli altri partiti perdono qualcosa. Il colpo più duro lo subisce Forza Italia, che nelle stesse due settimane cede lo 0,7 per cento e scende al 7,1%, appena mezzo punto davanti a Fratelli d' Italia. Insieme, il partito di Salvini e quello di Giorgia Meloni valgono ormai il 43,5% dell' elettorato: significa che dal giorno delle Europee hanno guadagnato quasi tre punti.

Le due sigle sembrano avere ormai quanto basta per poter tentare l' avventura elettorale appaiate, senza legarsi al partito di Silvio Berlusconi. Le simulazioni di voto attribuiscono al tandem sovranista una larga maggioranza in entrambe le Camere, con 180 senatori e 351 deputati: numeri più solidi di quelli che sorreggono il governo Conte. Sempre secondo la media delle rilevazioni, il Pd resta inchiodato al 22,6% e perde quindi un' inezia (0,1%) rispetto al voto di due mesi fa. I Cinque Stelle mandano timidi segnali di esistenza in vita, ma stanno sempre messi malissimo: solo il 17,6% degli italiani è disposto a votarli, mezzo punto in più rispetto alle Europee.