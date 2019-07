Giancarlo Giorgetti è oramai "rassegnato" all'idea di essere il candidato italiano alla Commissione europea. Da uomo d'onore e fedele al Carroccio non può proprio dire di no a Matteo Salvini, che da tanto lo corteggia. E così il sottosegretario ha ceduto e "ha già iniziato a studiare" per poter "superare" l'esame che la commissione di riferimento riserva per ciascun candidato.