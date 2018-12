Lega, Matteo Salvini si sta per arrendere alla UE? Retroscena pazzesco

Tira aria di compromesso in casa leghista: il viceministro allo Sviluppo Dario Galli svela quel che in pochi se la sentono di dire, scrive il Giornale: "Da noi se l'inverno è mite il Pil aumenta di diversi decimali, se è rigido scende di altrettanti. Se è così, è da pazzi fare una guerra di religione sullo 0,1, sui decimali. L'Europa vuole il 2%, l'1,9%? Facciamolo. Tanto quello che conta è il consuntivo e, in questi anni, lì il rapporto deficit/Pil è stato sempre più alto rispetto a quello che era scritto nella legge di bilancio".