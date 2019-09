Lega, Matteo Salvini vuole Berlusconi al posto di Mattarella. Ecco come

Sentite cosa avrebbe offerto Matteo Salvini a Silvio Berlusconi: "Se riusciamo ad approvare una legge maggioritaria e ad andare alle elezioni nel breve-medio periodo potremmo giocare con te la carta del Quirinale". Di fatto, la grande (e spesso confessata) ambizione dell'ex premier: non solo avere un presidente della Repubblica di centrodestra. Ma "essere" quel presidente. "Il Cav, scrive il Giornale, è uomo di mondo e ha capito che al leader leghista preme, soprattutto, portare Forza Italia nello schieramento pro-maggioritario". Ma quelle parole, conclude, "non potevano non fargli luccicare gli occhi per la soddisfazione".