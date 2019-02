Lega, Matteo Salvini vuole un cambio di passo dai 5Stelle: retroscena segreto

Comunque vadano oggi le elezioni in Sardegna Matteo Salvini da domani vuole un "cambio di passo" da parte dei 5 Stelle, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena. I due, Di Maio e Salvini, in queste ultime ore non si sono sentiti ma ne hanno parlato nei giorni scorsi. "Il partito dello spread è tornato a farsi sentire ed è pronto a colpire l'Italia, magari subito prima delle europee di maggio per dare una lezione a populisti e sovranisti di tutta Europa; non bisognerà farsi trovare impreparati".

Per questo Salvini ha chiesto a Di Maio di cambiare passo comunque vadano le cose in Sardegna. Come? Cominciando ad esempio con lo sbloccare i tanti bandi di gara sinora tenuti fermi e riconquistando la fiducia degli imprenditori. "La paura è che l'immobilismo dei 5Stelle unito ad una nuova sconfitta elettorale in Sardegna possa alla lunga penalizzare anche la Lega" spiegano i fedelissimi del Capitano. Insomma, per Salvini ai 5Stelle serve una maggiore cultura di governo e meno barricate da opposizione.