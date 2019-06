Lega, ora cambia tutto. Ecco che nasce la Lega per Salvini Premier

La Lega diventerà Lega per Salvini Premier. "Siamo a un tornante delicato. Ma a differenza che nel passato qui la delicatezza del passaggio non è di natura politica. Il problema è strettamente legale. Vogliamo evitare di irritare la Procura di Genova", spiegano leghisti al Fatto. E le stesse fonti riferiscono come le modifiche serviranno soprattutto a mettere al sicuro il "patto" siglato con i magistrati che hanno disposto la confisca del patrimonio della Lega Nord per la questione dei 49 milioni di rimborsi incassati e non dovuti tra il 2008 e il 2010. E su cui è stata ottenuta la possibilità di un rimborso allo Stato in comodissime rate spalmate in 80 anni o poco meno.