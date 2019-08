Lega, parla Salvini: "Ecco perchè il governo può cadere". Clamoroso

Sulla mozione contro la Tav, Matteo Salvini, non usa giri di parole. Intercettato dai cronisti alla presentazione del nuovo hub della stazione di Rogoredo a Milano, afferma: "Il governo se fa le cose va avanti - premette il ministro dell'Interno -. Però se qualcuno va in Parlamento a votare contro un'altra opera importante per l'Italia, come l'alta velocità che ci collega al resto d'Europa è un atto di sfiducia non a Salvini, non alla Lega ma al Paese. Ci sono state le elezioni due mesi fa, sia in Italia sia in Piemonte, tutti hanno detto chiaramente che vogliono più treni, viaggiare più velocemente, in modo più sicuro, spendendo meno e inquinando meno. Chi va in Parlamento votando il contrario vota contro il governo, evidentemente", conclude Salvini. Il messaggio è chiarissimo.