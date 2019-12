Lega, questi sono gli unici sondaggi che contano. Tutti da leggere

Matteo Salvini, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive: "I sondaggi che contano sono questi". E aggiunge una faccina del cuore e la fotografia in cui si vede una signora anziana che lo abbraccia. Un modo quello del leader della Lega per rimarcare che al di là delle rilevazioni sui consensi - che comunque lo danno al primo posto con oltre il trenta per cento delle preferenze - quello che per lui ha davvero importanza è il calore e la vicinanza della gente che lo accoglie in strada e durante i comizi. Esattamente come questa donna dai capelli bianchi che lo stringe e lo abbraccia.