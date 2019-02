Lega, Salvini all'attacco di Berlusconi: ora vuole annientare Forza Italia

Con Silvio Berlusconi che non molla la presa, nella speranza che prima o poi la mela maturi e che cavalcando i dissidi interni alla maggioranza si possa fare un governo a guida centrodestra (a proposito: c'è chi dice che ultimamente i suoi contatti con il Colle siano sempre più frequenti e, soprattutto, proficui) il Capitano leghista, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, negli ultimi giorni ha fatto sapere alle sue truppe di avere l'intenzione di candidarsi Capolista in tutta Italia; insomma una vera e prova di forza per zittire alleati 5Stelle e oppositori berlusconiani.