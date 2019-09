Lega, Salvini battuto anche da Enrico Letta: gode Floris

Tempi davvero duri per il Capitano Matteo Salvini. Dopo "gli schiaffi" dal premier Conte nel famoso, durissimo, discorso al Senato del 20 agosto che di fatto lo licenziò in diretta, ieri sono arrivati quelli in termini di ascolti tv di un altro premier, stavolta un ex, Enrico Letta. Salvini e Letta, infatti, ieri sera hanno duellato a distanza in tv dagli schermi dei talk show di prima serata del martedì. Il Capitano era ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, Enrico Letta di Giovanni Floris a La7. Nel confronto diretto Letta ha raccolto 150 mila spettatori in più di Salvini, 1.953.000 contro 1.804.000. Anche in termini di share l'ex premier ha vinto la partita, 7,62% contro il 7,13% del segretario della Lega.

https://www.la7.it/dimartedi/video/scissione-pd-enrico-letta-sono-sereno-17-09-2019-282437