Lega, Salvini cambia strategia in vista delle elezioni: tutte le novità

Quello di Salvini per le cosiddette regioni rosse sembra vero amore. Non solo perché da anni fa le vacanze estive al Papeete di Milano Marittima. Ora il colpo di fulmine è scoccato anche per l’Umbria, dove il capo leghista, a quanto è in grado di rivelare Dagospia, starebbe addirittura pensando di affittare una casetta per rifugiarsi lontano da Roma appena possibile. Ma non c’è solo una questione affettiva, ovviamente.

Umbria ed Emilia-Romagna sono nella testa di Salvini anche per le prossime regionali. E se a Perugia si voterà a fine mese, la sfida per conquistare lo scettro di Stefano Bonaccini è appena iniziata. La candidata leghista è Lucia Borgonzoni (con buona pace degli alleati di centrodestra che starebbero pensando anche ad altri nomi). Il Pd immaginava che la Lega battesse il martello sul caso Bibbiano.

Nelle ultime ore, la Lega ha invece sganciato un’altra bomba. L’altro giorno sono state rese note le motivazioni della sentenza Aemilia sulla ‘ndrangheta radicata nella regione, e il capogruppo in Antimafia della Lega Gianluca Cantalamessa ha subito chiesto la convocazione di Bonaccini e Graziano Delrio. In passato anche i grillini accusarono l’attuale capogruppo del Pd alla Camera, ma ora solo il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra solleva il caso Aemilia (pur senza attaccare frontalmente). E alla Lega non sfugge che Delrio, che anche oggi su Repubblica detta la linea al governo su ius soli e fine vita, è in una posizione quantomeno imbarazzante.

Ora i salviniani vogliono convocarlo in Antimafia e stanare i grillini, con Pd e M5S costretti a giocare in difesa. Domanda: quanto peseranno sulle prossime regionali le vicende che si dipanano da Reggio Emilia?