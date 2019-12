Lega, Salvini contro l'Europa: ecco come ci fregano ancora

A Porta a porta Matteo Salvini ha lanciato la sua nuova battaglia politica. Questa volta l'Unione Europea, a suo avviso, sta prendendo di mira i prodotti alimentari italiani, poiché starebbe lavorando di nascosto all'introduzione di un'etichetta semplificata comune, la quale indicherebbe la salubrità dei cibi, rifacendosi ai criteri stabiliti dall'Oms. Tale iniziativa, denominata Nutri-score, prende le mosse da un'iniziativa dei cittadini europei, che non ha ancora raggiunto il numero di firme necessarie per approdare a Bruxelles. Il Nutri-score consisterebbe in un meccanismo unico europeo di etichettatura che incrocia colori e lettere (le prime 5 dell'alfabeto). Secondo alcuni europarlamentari verdi e socialisti, la norma favorirebbe l'integrazione commerciale europea e tutelerebbe la salute dei cittadini, dato che in base ai colori e alle lettere verrebbero semplificate le indicazioni dei prodotti nocivi alla salute. Malgrado i buoni propositi, il Nutri-score minaccia alcuni celebri prodotti italiani, i quali potrebbero essere bollinati come dannosi.