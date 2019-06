Lega, Salvini dà l'ultimatum ai 5Stelle: avete ancora 15 giorni di tempo...

A Roma, scrive Libero, il clima è sempre più teso. Il grado di tolleranza tra deputati e senatori della Lega nei confronti dei loro colleghi a Cinquestelle è ai minimi storici. «Non li sopportiamo più. È quasi una questione fisica, ormai», si lascia andare al telefono un deputato leghista.

E ogni giorno che passa crescono le pressioni affinché Matteo Salvini stacchi la spina a un governo che sta più tempo a litigare che a produrre. Anche per questo ieri mattina il leader del Carroccio, dai microfoni di Rtl, ha lanciato un ultimatum ai compagni di viaggio: «La mia volontà ad andare avanti c' è, ma se mi dovessi accorgere che tra quindici giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema». Parole doppiate da quelle di Giancarlo Giorgetti, che a margine di un convegno ha ribadito un concetto già espresso duramente in campagna elettorale: «O ci si dà un metodo di lavoro o è veramente difficile perché le sfide che ha davanti il Paese sono serie e importanti, già da domani