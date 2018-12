Lega, Salvini in Piazza del Popolo a Roma si candida Premier

Bagno di folla per Matteo Salvini al termine della manifestazione in piazza del Popolo, dove sono arrivati 80 mila leghisti da tutta Italia a bordo di centinaia di pullman e treni. Il leader della Lega ha voluto salutare le prime file dei presenti in piazza personalmente come promesso dal palco. "Quando la Lega del 4 per cento manifestò in questo piazza - ha detto il leghista dal palco - mai avrei pensato che gli italiani ci dessero la forza di essere il primo movimento politico di questo Paese".