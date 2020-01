Lega, Salvini ora trema: se non cade subito il governo ecco cosa rischia

Lo stesso Salvini, in pubblico, ha ammesso: "Quando si andrà al voto per le politiche lo sa il buon Dio". Dunque ha aggiunto che "queste elezioni non credo che rafforzino il governo". Poi, in privato, le parole riportate dal Corriere della Sera, quelle che il leader avrebbe pronunciato con i fedelissimi, con chi gli è più vicino: "O il governo cade ora, subito, oppure rischiamo di ritrovarci con i giallorossi per altri tre anni". Un sospetto cupo, concreto, piuttosto spaventoso, anche perché ora il consenso della Lega è enorme. Tra tre anni, chissà: tutto è possibile.