Matteo Salvini non si lascia scalfire dall'intervista che Umberto Bossi ha rilasciato a Gad Lerner per Repubblica. "Critica la Lega nazionalista? Rispetto le sue idee, ma non cambio le mie", la risposta di Salvini ai giornalisti al termine dell'incontro con Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia.