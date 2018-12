LEGA, SALVINI SEMPRE PIU’ PREMIER: SONDAGGIO CLAMOROSO

Le intenzioni di voto ai partiti, per questa settimana, vedono la compagine di Governo gialloverde sempre in cima alle classifiche, con un consenso che tocca quota 58,7%. Il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini si posizionano quindi in prima posizione con, rispettivamente, il27,2 e il 31,5 delle preferenze. Crescita trainata dalla lega che guadagna negli ultimi due mesi quasi due punti percentuali (+1,7%) al contrario del Movimento Cinque stelle che invece dal 13 ottobre ad oggi scende di 4 punti.

Il centro-destra all’opposizione è composto prevalentemente da Forza Italia stabile intorno ai 10 punti percentuali (10,8%) e Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni al 4,9% entrambi in lieve crescita.

Dal lato opposto della medaglia, il Partito Democratico si posiziona al 17,5% continuando a registrare, in media, una crescita mensile di mezzo punto percentuale, Liberi e Uguali al 3,1%, +Europa con Emma Bonino costante all’1,8%, Potere al popolo a quota 1,4% e gli altri partiti di centro sinistra alo 0,2%. In totale il centro sinistra registra quindi il 24% delle preferenze.

A seguito della manifestazione “L’Italia rialza la testa” - organizzata a Piazza del Popolo l’8 dicembre dalla Lega – Gpf Inspiring Research ha inoltre analizzato l’immagine dell’attuale Vice Premier Matteo Salvini agli occhi dell’elettorato italiano. Ne emerge che l’88% degli elettori di centro destra lo gradirebbe come futuro Premier, dato che scende al 21% tra gli elettori del Movimento 5 Stelle e all’11% degli elettori di centro sinistra, contro il 37% di tutti gli aventi diritto al voto che non lo vorrebbero come prossimo Presidente del Consiglio.

Valutazione nell’ insieme positiva anche per la percezione legata alla manifestazione di sabato 8 dicembre. Prevalgono, tra gli intervistati di centrodestra sentimenti di “orgoglio e appartenenza” (36,1%), “gioia e felicità”( 26,4%) e “soddisfazione”( 24,4%).

NOTA METODOLOGICA: VOX POPULI è il monitoraggio settimanale di GPF – Inspiring Research che descrive le tendenze e le opinioni degli italiani sui temi di attualità politica, economica, sociale e culturale. AUDIENCE: 800 interviste valide. Campione con estrazione casuale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne articolato per sesso, età, professione, ampiezza centri, livello di istruzione e orientamento politico. Livello di confidenza: ± 2,3%. ESTENSIONE GEOGRAFICA: Intero territorio nazionale italiano. METODOLOGIA DI RILEVAZIONE: CATI – CAMI – CAWI. PERIODO DI RILEVAZIONE: 10-12 Dicembre 2018