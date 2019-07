Lega, Salvini stai attento! Ora rischi l'effetto Fini...

La parola d'ordine é "meno se ne parla, prima il caso si sgonfia". Tuttavia dietro la tattica conservativa, qualche interrogativo fra le truppe leghista comincia a affiorare. Lo ha raccolto "Il Giornale" che in un retroscena racconta il clima che si respira tra i deputati alle prese con le scosse del Russiagate. "E se Matteo questa volta stesse sbagliando strategia?", è la domanda che serpeggia in Transatlantico. "Il timore di molti big del Carroccio - si legge nel pezzo - è che la scelta di andare avanti con le manovre evasive possa non essere la migliore". "Continuando a giocare in difesa - aggiunge un'altra voce leghista presentata nell'articolo come un 'big lombardo del Carroccio' - Matteo rischia di fare la stessa fine di Gianfranco Fini", che per mesi bollò come "gossip" la vicenda della proprietà della casa di Montecarlo e che, invece, lo condusse sulla "strada della sua rovinosa caduta". "Gossip", ripete la fonte del pezzo pubblicato sul "Giornale", è il termine con il quale anche il ministro dell'Interno starebbe derubricando la vicenda dell'hotel Metropol ma che, a parere di altri deputati leghisti, da "un'immagine di estrema debolezza".