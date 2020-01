Lega, Salvini tradito dal fuoco amico? Clamorose novità

Come tutti i matrimoni, anche quello della coalizione di centrodestra vive momenti di crisi. A Matteo Salvini non sono piaciute le critiche degli alleati riguardo la campagna elettorale in Emilia-Romagna e la presunta debolezza di Lucia Borgonzoni. Sulla sua candidatura, gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno sempre nutrito dubbi, ma Salvini ha puntato i piedi. Pertanto gli strascichi polemici della sconfitta in Emilia-Romagna potrebbero riverberarsi sugli equilibri della coalizione in vista delle prossime elezioni regionali.