Lo scrive Luigi Bisignani sul Tempo, riportando le parole di Paolo Mieli sugli "schizzi di fango in agguato"; per questo scrive che "non c'è da stare tranquilli continuando ad avallare questa sgangherata compagnia di giro. A partire dal prossimo 20 marzo, quando il Senato dovrà votare sulla richiesta di processo a Salvini per il caso Diciotti...".