Lega scoop, il segretissimo discorso che farà tra poco Salvini

Tutto come previsto da tempo, perlomeno da Dagospia: Salvini oggi in piazza San Giovanni vuole la prova di forza per far capire chi comanda veramente nel centrodestra. Per questo oltre al tricolore ci sarà anche una spruzzatina di vessillo leghista.

La musica di sottofondo sarà soltanto italiana, sul palco a parlare saliranno anche alcuni governatori di Regione di centrodestra e ci saranno pure dei sindaci oltre Salvini, Meloni e Berlusconi. In piazza ci sarà una raccolta di firme anti-Raggi. La manifestazione -per inciso - è pagata interamente dalla Lega. E non è un dato da poco, soprattutto dopo le polemiche scoppiate nelle ultime ore.

Volete sapere quali saranno i temi della segretissima scaletta del Capitano leghista Matteo Salvini? Eccoli qua, rivela Dagospia: Orgoglio italiano, maggioranza reale contro minoranza di governo, obiettivo vincere tutte le regionali e far cadere il governo giallorosso. Vi pare poco?