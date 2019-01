Lega: "Se Salvini viene rinviato a giudizio il governo è morto"

Nella Lega c'è soddisfazione per la firma del Capo dello Stato apposta al Decretone (Reddito di Cittadinanza e Quota 100) ma c'è anche apprensione per quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni in Senato, rivela Dagospia in un dettagliatissimo retroscena. Perché al di là delle frasi di rito del Capitano, perfettamente a proprio agio nella parte del leader senza macchia e senza paura, in realtà sono in molti tra i leghisti a spiegare "off the record" che "se Salvini viene rinviato a giudizio il governo è morto".

Certo, continua Dagospia, facendo due conti con lo scrutinio segreto non dovrebbero esserci problemi, stante il fatto che dalla parte della Lega ci saranno sicuramente i garantisti di Forza Italia e Fratelli d'Italia e poi comunque, con buona pace di Di Battista, anche i 5Stelle troveranno il modo, con una delle loro solite capriole, di non far mancare l'appoggio. "Perchè a tutti piace rimanere incollati alla poltrona, anche ai pentastellati" spiegano da Via Bellerio.