Lega, se Salvini vince in Emilia diventa Premier: ecco perchè

"Se Salvini vince in Emilia-Romagna, allora diventa premier". Il Financial Times incorona Matteo Salvini. Il quotidiano britannico profetizza che un eventuale trionfo di Lucia Borgonzoni, candidata leghista nella competizione elettorale emiliana, "non solo darebbe una martellata al Pd, ma con ogni probabilità innescherebbe una crisi nella coalizione di maggioranza con i Cinque Stelle, che potrebbe far venire giù il governo".