Lega, sta per arrivare la tempesta giudiziaria? Pazzesco retroscena

"Io non capisco perché Salvini abbia deciso di non andare al voto anticipato - si sfoga con un collega in Transatlantico Guido Crosetto, presidente di Fratelli d'Italia -. Tutto il suo partito glielo chiede. Gli imprenditori del Nord glielo chiedono. Noi lo chiediamo. Ma cosa aspetta? Di fare la fine di Renzi e Berlusconi? Non ha capito che la magistratura sta per massacrarlo?". La congiuntura temporale, secondo Crosetto, è chiarissima: l'attacco giudiziario partirà "appena sarà superata la finestra per il voto". Quando, cioè, non sarà più possibile sciogliere le camere e convocare le urne a settembre. A quel punto, ogni discorso di crisi verrà accantonato, probabilmente, fino al gennaio 2020 o comunque dopo la manovra finanziaria. Ma se i grillini dovessero fare scherzi, tra Camera e Seanto, sul Decreto Sicurezza bis, "fino al 20 luglio la finestra elettorale resta aperta".