Lega, tra Salvini e Berlusconi ormai è finita: retroscena clamoroso

In casa Lega, scrive Dagospia, non hanno per niente digerito gli ultimi insulti del Cavaliere rivolti a chi ha votato gialloverde: "Se spera di riunire il centrodestra in questo modo sbaglia di grosso" spiegano dall'inner circle del Capitano. "Non siamo più disposti ad essere trattati come sudditi; più continua così e più il dialogo sarà difficile".

Parole, spiega Dagospia in un informatissimo retroscena, che fanno capire bene quanto la frattura tra i due leader sia ormai difficilmente sanabile. "Fintanto che ci sarà Silvio Berlusconi in campo difficilmente potrà tornare il Centrodestra" spiegano senza mezzi termini da via Bellerio. Per questo, continuano le medesime fonti, non c'è più la volontà di allearsi politicamente con Forza Italia (almeno fino a quando Berlusconi ne sarà al comando) e si spera nella nascita della seconda gamba a guida Meloni.