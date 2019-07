Lega, vogliono costringere Salvini a mollare Giorgetti? Ecco cosa c'è dietro..

Il Giornale riporta queste frasi di Casini: "Mi sa tanto che alla fine la Lega manderà un personaggio alla Moavero in Europa, per non rischiare di vedersi bocciare uno dei suoi". Uno dei suoi sarebbe Giancarlo Giorgetti, che si sarebbe sfogato proprio con l'ex democristiano: "Io sono indeciso perché non voglio mica farmi silurare in Europa. Ed è chiaro, guarda questa storia della Russia, che quelli lì ce la vogliono far pagare". Insomma, sullo scoop del sito americano Buzzfeed si agitano gli spettri dei servizi segreti Usa e in tanti, in Europa, non vedevano l'ora "di appiccicare ai leghisti la patente di inaffidabili, per impedirgli di ricoprire un ruolo strategico come il Commissario alla Concorrenza".