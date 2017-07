Legge elettorale: a settembre il vertice. Ma Renzi...

Edoardo Baraldi

Nello stretto triangolo che collega idealmente il Colle, Palazzo Chigi e Largo del Nazareno, sede del Pd, i discorsi che riecheggiano tra i titolari delle pratiche più delicate sono di questo tenore. Mattarella - spiegava ieri un big del governo ad un suo interlocutore dem - vuole tenere al riparo la ripresa economica nei primi tre mesi 2018 e portare dunque il Paese a votare a fine aprile: dopo aver visto possibilmente approvare una vera legge elettorale tra novembre e dicembre con il ridisegno dei collegi elettorali subito dopo: pratica che richiede tre mesi, scrive la Stampa.



E se è vero che il Colle gradirebbe una nuova legge elettorale - e la via maestra è il Parlamento - non si esclude in caso di flop un atto amministrativo del governo, o un decreto concordato con le forze politiche, che si faccia carico del compito di colmare le più evidenti lacune normative tra le due leggi di Camera e Senato.

Il capogruppo Pd, continua la Stampa, intende sedersi attorno a un tavolo con Di Maio dei 5Stelle, con Brunetta di Forza Italia e con Fedriga della Lega, visti separatamente o insieme, per capire da cosa vogliono ripartire tutti gli altri. Tradotto: il Pd non lancerà una sua proposta, «perché appena ce ne intestiamo una tutti si polarizzano contro di noi».

Convinti che Renzi voglia lasciare tutto così perché i capilista bloccati che ci sono ora, se si va in aula con qualunque nuova legge, anche per ritocchi minimi, a scrutinio segreto salterebbero: un totem a cui i leader, Berlusconi compreso, non rinuncerebbero a cuor leggero.