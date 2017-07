Legge elettorale al Senato: ecco il piano di Berlusconi

E se la legge elettorale ripartisse dal Senato? Una parte di Forza Italia ci sta lavorando, per andare avanti più speditamente e senza il rischio di agguati con il voto segreto, sul sistema tedesco corretto con un premio alla coalizione. Così, si eviterebbe la terza lettura, per la correzione dell' emendamento Biancofiore sul Trentino, che ha fatto saltare a giugno il patto Pd-M5s-Fi-Lega, scrive il Giornale.

Il presidente Pietro Grasso ha invitato a riaprire il dialogo parlamentare a settembre, in una Camera o nell' altra, facendo capire che potrebbe accordarsi con la sua omologa di Montecitorio, Laura Boldrini, per spostare il quadro appunto a Palazzo Madama. La procedura è stata attivata ai primi del mese, quando la proposta è stata approvata da tutti, tranne Pd e Ala, all' ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali. Il presidente Salvatore Torrisi ha segnalato a Grasso la disponibilità a incardinare il provvedimento in Senato.