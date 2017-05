Legge elettorale e la politica dei due forni di Matteo Renzi

Error processing SSI file



Una legge proporzionale, che piace tanto a Forza Italia. Oppure un maggioritario con ballottaggio, per convincere i cinquestelle a varare un testo condiviso in tempi rapidi: ecco i due forni del Pd, la mossa a sorpresa che va incontro all' input di Matteo Renzi, scrive Repubblica. «Facciamo vedere a tutti che vogliamo fare presto la riforma - intima il segretario dem ai suoi - Il primo che dice sì, che sia Grillo o Berlusconi, siglerà l' accordo con noi per il bene dell' Italia ». Questo spiegherà oggi Ettore Rosato al presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Andrea Mazziotti, consegnando la (le) proposte del Partito democratico. Poi giovedì è attesa la sintesi, contenuta nel testo base a cui lavorerà proprio Mazziotti dopo aver consultato maggioranza e opposizione.