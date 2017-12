Legge elettorale, martedì potrebbe cadere il Rosatellum

Per la terza volta in pochi anni la Corte costituzionale - ormai supplente in servizio effettivo permanente del Parlamento - si occuperà di legge elettorale. Sul banco degli imputati c' è l' ultimo arrivato, il Rosatellum, anche se a questo giro i giudici sono chiamati a dirimere non questioni di sostanza, bensì di forma, scrive il Fatto. Che, com' è noto, in queste faccende non sono affatto lontane parenti. Oggetto del ricorso - presentato da deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, rappresentati dal gruppo di avvocati che fece dichiarare incostituzionali Porcellum e Italicum - è il conflitto di attribuzione contro le due Camere: la legge elettorale è stata approvata con la fiducia imposta dal governo, impedendo il dibattito su quella legge che, secondo l' articolo 72 della Costituzione, deve sempre seguire "la procedura normale di esame e di approvazione diretta".

La questione sembra affare da Azzeccagabugli, eppure gli effetti rischiano di far fare la fine del cappone a qualcuno dei nostri leader. Casomai la Corte ritenesse ammissibile il ricorso e poi riscontrasse effettivamente un vizio nell' iter di approvazione del Rosatellum, questo sarebbe annullato. A pochi mesi dal voto potremmo ritrovarci con i due Consultellum (cioè quel che resta di Italicum per la Camera e Porcellum per il Senato dopo i due interventi della Consulta) da armonizzare per andare alle urne.