Lele Mora? Ecco perchè non comprerà mai L'Unità

Nessun "contatto" nè "alcunatrattativa" con Lele Mora, l’ex manager dello spettacolo, oggi direttore editoriale del network Retewebitalia.net, per ilfuturo dell’Unità . A precisarlo in una nota è la Piesse Srl, editore del quotidiano fondato da Antonio Gramsci che ha cessatole pubblicazioni, in merito a indiscrezioni di stampa.