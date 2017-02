Libero, Ordine Giornalisti apre procedimento; parla Senaldi

Il Consiglio della Lombardia ha deciso l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei giornalisti Vittorio Feltri e Pietro Senaldi, direttore editoriale e direttore responsabile di ‘Libero’. Il tutto, a causa dell'ormai famoso titolo 'la patata bollente' riferito alla sindaca di Roma. Al centro del procedimento, il titolo “Patata bollente” pubblicato sulla prima pagina del quotidiano del 10 febbraio 2017 accostato all’immagine della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Abbiamo parlato con Pietro Senaldi che ad Affaritaliani dice: "Credo che l'Ordine voglia solo capire meglio, approfondire e andrò a spiegare fiducioso di poter far valere le mie ragioni. Penso che quel titolo non sia stato assolutamente offensivo, era semplicemente un modo di dire, un modo per descrivere una realtà 'oggettiva' nella capitale, con tutti i problemi che hanno i Cinquestelle; non volevamo certo offendere nessuno. Vorrei però aggiungere una cosa: questo procedimento dell'Ordine ci obbliga ad una prudenza forse eccessiva;come tutte le persone che attendendo un giudizio ci sentiamo in 'libertà limitata'".