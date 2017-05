Librandi: reddito condivisione alternativa a quello cittadinanza

Gianfranco Librandi

"Un sistema di promozione della

solidarietà privata, fiscalmente agevolata, con il quale chi può

contribuisce volontariamente a un fondo comunale con il quale si

finanzia il reddito delle famiglie in difficoltà del Comune in

questione: è quanto prevede la proposta di legge sul "reddito di

condivisione" presentato oggi in conferenza stampa alla Camera

dal deputato Gianfranco Librandi di Civici e Innovatori.

"La proposta - ha spiegato Librandi - offre al dibattito pubblico

un’alternativa concreta e realizzabile rispetto alla fumosità di

proposte di reddito di cittadinanza, di cui non sono chiari i

costi e che potrebbero ingenerare meccanismi di dipendenza

dall’assistenza, disincentivando la produttività del lavoro". La

Legge Librandi ha, infatti, l’obiettivo di far crescere il

tessuto civico italiano, proponendo uno scambio fra capitale

economico dei donatori e capitale sociale dei beneficiati.

"La costruzione di legami di solidarietà e reciprocità fra i

Comuni, che sono l’amministrazione più vicina ai cittadini per la

sussidiarietà, e fra gli stessi cittadini - ha aggiunto

Piercamillo Falasca, direttore editoriale di Strade Magazine -

favorisce la diffusione di fiducia e capitale sociale, che sono

il vero moltiplicatore dell’attività economica, imponendo a

coloro i quali beneficiano del reddito di condivisione di

superare le difficoltà per poter ’ripagare’ il sostegno ricevuto,

diventando anch’essi donatori in un circolo virtuoso, a sostegno

del lavoro, della crescita e dello sviluppo".

Per Librandi, "Condividere e crescere insieme, facendo comunità a

dandosi ’una mano’, in presenza di uno Stato che coopera e

favorisce la mutua solidarietà dei cittadini. Senza gravare sui

bilanci e ingenerare pericolose dinamiche assistenziali. Perché

condividere - ha concluso Librandi - è crescere".