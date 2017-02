Librandi: solidarietà a Raggi ma è stessa gogna usata da M5S

Gianfranco Librandi

"Massima solidarietà al sindaco di

Roma, Virginia Raggi, per la vergognosa prima pagina di Libero,

che si commenta da sola. È però bene riflettere sul fatto che il

Movimento 5 Stelle ha spesso cavalcato la stessa gogna che oggi

viene riservata al primo cittadino della Capitale per fare

propaganda, senza mai scusarsi, senza fare liste di proscrizione

di giornali e giornalisti. Penso a Ilaria Capua e penso all’ex

ministro Guidi. Io credo fermamente nel garantismo, al contrario

di Grillo e soci che, invece, fanno i giustizialisti a la carte".

Lo ha dichiarato in una nota Gianfranco Librandi di Civici e

Innovatori.