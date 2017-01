Librandi: tutti vogliamo votare, ma serve responsabilità. E Grillo....

Gianfranco Librandi

"Il Parlamento deve fare il suo mestiere e lavorare su una legge elettorale nuova. Chi vuole andare alle urne subito lo fa sapendo bene che dopo il voto la situazione sarebbe identica a quella di oggi, cioe' un'Italia ingovernabile e senza maggioranza. Tutti vogliamo andare alle urne, ma bisogna farlo con responsabilita'". Lo ha dichiarato Gianfranco Librandi (Gruppo Civici e innovatori).

M5S: Librandi (CI), non pagare debito sarebbe furto a italiani "Beppe Grillo ha evocato la possibilita' che un governo M5S ripudi il debito pubblico, come spesso e' accaduto ai governi sudamericani. Quello che l'ex comico non dice e' che una proposta di questo tipo colpirebbe milioni di risparmiatori italiani, principali creditori dello Stato debitore". Lo afferma Gianfranco Librandi, di Civici e Innovatori, ammonendo che "sarebbe la piu' grande tassa patrimoniale della storia italiana, un furto di centinaia di miliardi di euro a danno delle famiglie, soprattutto di quelle che con tanta fatica e stenti hanno messo da parte pochi spiccioli e li hanno investiti in Bot e Btp".