Link Campus: nasce l’Osservatorio sulla violenza

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, lunedì 25 novembre alle ore 11:00 Link LAB, il Laboratorio di ricerca sociale della Link Campus University e l’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del XIII Municipio di Roma Capitale avvieranno ufficialmente, mediante la sottoscrizione di un Accordo Quadro, i lavori dell’Osservatorio sulla violenza. Un Osservatorio che, attraverso attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione, si propone di prevenire e contrastare la violenza, fisica, psicologica, di genere, ovvero tutti quei fenomeni che ostacolano la piena integrazione sociale e culturale.

«La prevenzione e il contrasto della violenza oggi – dichiara Nicola Ferrigni, professore associato di Sociologia alla Link Campus University e direttore di Link LAB –, in considerazione dell’ampia portata di un fenomeno che è diventato cifra distintiva della nostra contemporaneità, rendono imprescindibile un approccio multidisciplinare che chiami in causa innanzitutto il territorio e i suoi stakeholders. Riteniamo infatti che occorra partire da un livello “micro”, ovvero dal coinvolgimento dei singoli territori e delle realtà interessate, per osservare a livello “macro”, e dunque dell’intera struttura e sistema sociale, gli effetti positivi di azioni e interventi mirati. Per questo motivo – continua Ferrigni – l’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del XIII Municipio di Roma Capitale e Link LAB, Centro di ricerca dell’Università che opera all’interno dello stesso Municipio, hanno promosso l’Istituzione di un Osservatorio sulla violenza che, grazie al coinvolgimento attivo di una rete di attori e operatori territoriali chiamati a offrire competenze, professionalità e strumenti, intende mettere in campo iniziative e interventi finalizzati alla promozione della cultura della non violenza e del rispetto dell’altro».

«Questo è un momento importante per il Municipio XIII – dichiara l’Assessora Serena Maria Candigliota –, da tempo impegnato per favorire la comunicazione tra le Istituzioni e le Agenzie educative presenti sul territorio. L’obiettivo dell’Osservatorio è raccogliere dati e informazioni che, attraverso una attenta osservazione delle relazioni quotidiane, ci aiutino a individuare gli strumenti più efficaci per migliorare il “saper stare insieme”, a vantaggio di tutti i cittadini. Anche a nome della Presidente del Municipio Giuseppina Castagnetta, ringrazio tutte le realtà che vorranno aderire a questo progetto e mi impegno fin d’ora affinché le azioni progettuali dell’Osservatorio garantiscano un attivo e costante coinvolgimento dei giovani».

All’evento, che si terrà presso l’Antica Biblioteca della Link Campus University (Via del Casale di San Pio V, 44 Roma), saranno presenti l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del XIII Municipio, Serena Maria Candigliota, il direttore di Link LAB, il prof. Nicola Ferrigni, nonché esponenti delle realtà operanti a vario titolo sul territorio del XIII Municipio, quali Istituzioni di Pubblica Sicurezza rappresentate dal Commissariato di Polizia Roma Aurelio e dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, la Direzione Generale della ASL Roma1 e il Dipartimento di Salute Mentale, nonché Dirigenti Scolastici e studenti degli Istituti “Anneo Seneca”, “Maria Capozzi” e “Antonio Rosmini”.

In questa occasione l’Osservatorio presenterà le sue linee programmatiche e i progetti da avviare nei prossimi mesi con gli stakeholders territoriali che – dichiara Marica Spalletta, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e coordinatore scientifico di Link LAB – «avranno l’obiettivo di coniugare le tre dimensioni della ricerca, della formazione e della sensibilizzazione che noi vediamo come momenti distinti ma non separati all’interno di un continuum finalizzato alla comprensione di tali fenomeni e all’adozione di comportamenti e pratiche che possano promuovere una maggiore informazione, nonché coesione e integrazione sociale all’interno del territorio del nostro Municipio».