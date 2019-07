Link Campus University: lauree certificate con tecnologia BlockChain

Le carriere degli studenti dell’Università di Roma Link Campus University saranno certificate da tecnologia Blockchain: dall’iscrizione e dagli esami svolti, passando dagli insegnamenti ai docenti fino alla laurea garantendo autenticità, accessibilità e trasparenza nel tempo in ogni fase e passaggio.

E’ stata questa la decisione del Consiglio d’Amministrazione dell’Università che porterà il primo esempio di un intero percorso di laurea Blockchain Certified in Italia.

Inoltre, l’Ateneo ha deciso di avviare una politica che renderà plastic-free tutte le sue strutture che saranno interamente approvvigionate da energie rinnovabili.

Il CdA della Link Campus University, presieduto dal suo Presidente Vincenzo Scotti, ha approvato il Bilancio per l’anno 2018. L’Università è in forte crescita sia per numero di iscritti, che per corsi di laurea e percorsi dedicati ai master graduate e post-graduate. E’ stato adottato un piano quinquennale di sviluppo dell’attività.

L’Ateneo, presieduto dal rettore e professore Claudio Roveda, è stato riconosciuto nel 2011 dal MIUR come Università privata ed è giunto al suo ottavo anno accademico.

La Link Campus University ha sede in via del Casale San Pio V, in quella che è stata la residenza storica dell’allora Papa Ghislieri.