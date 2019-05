Link Campus University, nuove proposte per lo sviluppo del Paese

In queste settimane, con la selezione dei “navigator” per la gestione del reddito di cittadinanza, con novità recenti come la definizione del “Contratto di Espansione” (Durigon e Castelli) si è avviata una nuova fase di riforma del mercato del lavoro.

Come ha ricordato Vincenzo Scotti, Presidente Link Campus University: “La questione di come collegare l’inclusione sociale e lo sviluppo economico è il tema di fondo in questa fase di cambiamento”.

“In assenza di politiche del lavoro in grado di declinare sviluppo ed inclusione sociale si possono alimentare disuguaglianze e nuove povertà”, ha aggiunto Marina Calderone, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Nei mesi scorsi alla Link Campus University si è svolto un lavoro di approfondimento ed elaborazione che ha coinvolto molti protagonisti del mercato del lavoro italiano, dall’Anpal alle Regioni, dai Consulenti del lavoro (“non dimenticare il lavoro autonomo”) alle agenzie accreditate, fino a coinvolgere aziende come Snam. Le valutazioni e le proposte formulate sono raccolte in un testo, curato dal prof. Romano Benini, “Fare Sviluppo. Welfare e politiche del lavoro per far crescere l’economia” presentato oggi durante il convegno “Quali politiche per coniugare lavoro e sviluppo”.

Riforma dei servizi per il lavoro, politiche attive che remunerano il risultato, strumenti di prevenzione della dispersione scolastica, formazione finanziata sulla base dei fabbisogni delle imprese, promozione di politiche per l’occupabilità delle fasce più deboli, sistemi digitali di incontro tra domanda ed offerta, rapporto tra il sistema pubblico e quello privato: la creazione di una nuova infrastruttura nazionale per l’attivazione al lavoro è l’obiettivo di fondo di queste proposte nella convinzione che uno sviluppo diseguale possa alimentare solo un disagio sociale che l’Italia deve saper affrontare e scongiurare con strumenti robusti, nuovi ed efficaci.